Askerdeki sevgiliyi aldatmaya "Cinsel ihtiyaç" dedi! Çocuk yapanlara hakaret etti! Sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Seks manyağı oldunuz iyice" Sevgilisi askerdeyken başkasıyla cinsel ilişkiye girmenin aldatma olmadığını söyleyen bir Twitter kullanıcısı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ayrıca çocuk yapanlar hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı.

1 16 Erkek arkadaşı askerdeyken başkasıyla cinsel ihtiyaçlarını gidermenin aldatma olmadığını düşünen sosyal medya kullanıcısının paylaşımına tepki yağdı.