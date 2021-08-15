Askerden firar edince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı: "Hastane bile beni kabul etmiyor!"

35 yıl önce Siirt'ten ailesiyle birlikte Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder vatani görevi için Balıkesir'e gitti. Gitmesinin ardından henüz bir hafta bile geçmemişken askerlikten firar edip evine ve 4 çocuğuna geri dönen Önder, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından men edildi. Hastaneye bile kabul edilmiyor.

VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLAMAK İSTİYOR!

Siirt'te çocukluk yıllarını geçirip evlendikten sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 1986 yılında askerlik görevini yapmak için Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde kaldığı birlikten firar eden Önder, yaşadığı şehir Diyarbakır'a geri dönerek, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Önder, İçişleri Bakanlığı’nın 1994/5469 sayılı kararı ile 'askerlikten firar etmesi' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Önder bu kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne vatandaşlık talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından Önder'e İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, vatandaşlığına kavuşmak için yarım kalan vatani görevini yerine getirmek istiyor.

"KİMLİĞİME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

'Vatansız Müracaat Belgesi' ile hayatına devam etmeye çalışan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve o zamanlar daha çok yeni evli olduğunu belirterek, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim. Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok." dedi.

"HASTANE BİLE BENİ KABUL ETMİYOR"

Gittiği hastanelerden bile geri çevrildiğini söyleyen Önder "O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile beni kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel rica da bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler" dedi.