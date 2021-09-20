Askerden yeni dönmüştü! Yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay Konya’da gerçekleşti. Tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali G. tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Niyazi Ertan hayatını kaybetti.

Dün saat 22.00 sıralarında Apak Mahallesi’nde Niyazi Ertan, arkadaşları Muhammet Ali G. ve Mehmet D. ile Derviş Ali K.'nin evinde oturup, sohbet etmeye başladılar. İddiaya göre bir müddet sonra Niyazi Ertan ve Muhammet Ali G. arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla tartışma başladı.

BÜYÜYEN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G., Ertan’a bıçakla saldırıda bulundu. Ertan göğüs ve kasıklarından bıçak darbeleri aldı. Bu saldırı üzerine evden ayrılıp kaçmaya başladı. Ertan, kanlar içerisinde Cumhuriyet Caddesi'nde yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri çağrı üzerine bölgeye geldi. Yapılan kontrolde sağlık görevlileri Ertan’ın hayatını kaybettiğini belirtirken, Niyazi Ertan’ın askerden yeni döndüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAYITLARI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında yaptıkları çalışmada Muhammet Ali G.'nin kaçma ihtimali olduğu yerlerde güvenlik kayıtlarında incelemelerde bulundular. Yapılan 12 saatlik inceleme sonucunda Muhammet Ali G.'nin Karapınar ilçesinden Konya'ya Tatlıcak Mahallesi'ne geldiği tespit edildi.

1800 LİRA ALACAK İÇİN GELMİŞ

Şüpheli Muhammet Ali G. Mahallede arama yapan polis tarafından terk edilmiş bir evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ali G. Verdiği ilk ifadede Niyazi Ertan'ın 1800 lira alacağını istemeye geldiğini, çıkan tartışmada da kendisine küfredince bıçakladığını itiraf ettiği belirtildi. Verdiği ifadenin ardından şüpheli şahıs, Karapınar Adliyesi'ne nakledildi.