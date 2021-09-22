Askere gidene ne denir ? Askere giden sevgiliye ne denir?

Belirli bir yaşa gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkekler için askerlik yapmak zorunludur. Asker olacak kişilere bazı sağlık durumlarında imtiyaz sağlanabilir, askere gitmeme durumları olabilir. Yetişkin erkekler eğer öğrenimlerine devam ediyorlarsa tecil ettirme (erteleme) şansları bulunmaktadır. Askerlik bugün için geçerli olmak üzere 6 ay yapılmaktadır. Kişi askerliğini yedek subay veya yedek astsubay rütbelerinde yapmak isterse bu süre 12 aya uzamaktadır. 12 ay yapan kişiler bu süreçte maaş alabilirler.

Bu bağlamda askere gidenlerin aklındaki sorulara yanıt vermek amacıyla bu haberi hazırladık.

ASKERE GİDENE NE DENİR?

‘Hayırlı teskereler’, ‘Allah kavuştursun’, ‘Vatan sana emanet’, ‘Kazasız belasız tez zamanda gelesin İnşallah’, ‘Askerinizin ayağına Allah taş değdirmesin’, ‘Vatan için git, sevenlerin için dön’, ‘Tez zamanda gelmeyi nasip et’, ‘Sağ salim dönersin inşallah’, ‘Vatani görevinde Allah alnın açık şekilde gidip gelmeyi nasip eder İnşallah’

ASKERE GİDEN SEVGİLİYE NE DENİR?

‘Vatan için git ebedi aşkımız için dön yiğidim’, ‘Yiğidimin ayağına Allah taş değdirmesin’, ‘Vatan sana aşkımız bana emanet. Senin Vatanımı koruduğun gibi bende aşkımızı kalbimde sonsuza kadar saklayacağım’.

ASKERE GİDENİN AİLESİNE NE DENİR?

‘Allah sabır versin’, ‘Vatan için savaşacak merak etme Allah onu korur’, ‘Vatansever bir evladınız var şimdi o vatan görevini yapacak’, ‘Vatan için hayırlı bir evlat yetiştirmişsiniz’, ‘Sizin gibi vatansever analar, babalar oldukça bu vatan da sağlam olur hiç yıkılmaz’,‘Allah kavuştursun’, ‘Askerinizin ayağına Allah taş değdirmesin’,’Tez zamanda gelmeyi nasip etsin’.

ASKERE GİDENE HANGİ DUA OKUNUR?

Askere gidenler için okunacak dua şudur; "Allah'ın hıfzu himayesiyle ( gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasip etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin. (Darimi, Isti'zan, 41)"

Ya Rabbi ! Bu aziz vatanı korumak için, İslam'ın şanlı sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle, bizleri de onların şefaatlerine nail eyle.

ASKERDEN GELENE NE DENİR?

‘Vatana emanetini en iyi şekilde korudun’, ‘Allah razı olsun, görevini yaptın ve Türk milletini korudun’, ‘Hoş geldin, iyi ki geldin’, ‘Vatani görevini bitirdin, tebrik ederim’, ‘Allah herkese kavuşmayı nasip etsin, iyi ki geldin’, ‘Allah herkese askerliğini sağ salim bitirmeyi nasip etsin’.