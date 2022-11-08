Askere gidecek olan erkekler gidecekleri yerlerin belli olması sonrası resmi olarak yapacağı işler ve askere giderken özel olarak alınması gerekenler ihtiyaçlar için araştırmalara başladılar. Günü gelmeden işlerini halletmek isteyenler için işte "Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler"

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER NELERDİR?

Askere gitmeden önce kişisel ihtiyaç çantasında bulunması gereken en önemli şeyler şu şekildedir;

İç çamaşırı

Tırnak makası

Şampuan, duş jeli

Traş makinesi, taş köpğü, traş köpüğü

El sabunu

Kulak tıkacı

Banyo lifi

Ağız bakım seti

Havlu

Terlik

Yara bandı, pamuk

Dikiş seti

Kilit seti

Sivil kıyafetler

Kontorlü telefon ve kart

Nemlendirici

Kağıt havlu, peçete

Boyna asmalı cüzdan

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ASKERE GİTMEK İÇNİ NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Lise veya üniversiten mezun olmuş ve askerlik durumu gelmiş olan erkekler, e-Devlet üzerinden Asker alma(ASAL) Hizmetlerine Başvuru kısmına girerek, Askerlik Yoklaması Süreç Takibini takip ederek, Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri son olarak da Askerlik Hizmet Tercih İşlemlerini yaparak başvurusunda bulunabilir.

ASKERLİK MUAYENESİNDEN NELER YAPILIR?

Askere gidecek olan kişi, askerliğe gideceğini dair bilgileri içeren belgeler ile hastaneye askerlik muayenesi için başvuruda bulunur. Doktor tarafından askere gidecek olan kişiye yapılacak olan tahlillerden sonra herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilir. Doktor daha sonra Fiziki, boy, kilo, ruh sağlığı tespiti ve kan tespitlerini bir belge haline getirir. Çıkan sonuçlardan herhangi bir sorun olursa muayene raporu verilir.

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ASKERE TESLİM OLURKEN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

9 adet vesikalık fotoğraf

Öğrenim durumu belgesi ve kopyası(Asker öğrenci ise)

Hapis durumu var veya yurtdışında işçi yada işveren ise ilgili kurumlardan bu durumu beyan eden belgesi

Mesleği gösteren belge

Sporculuk var ise lisans

Sürücü belgesi gibi standart belgeleri askere teslim olurken gerekli olan evraklardır