Askere gitme, alınma yaşı kaç 2022? 18,19 yaşında askere gidilir mi? İşte askerlik sorgulama ekranı e- Devlet

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin yapması gereken görevlerden biri olan askerlik, birey belirli bir yaşa geldiği zaman yapılmaktadır. Bu durum kanunla da güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda askere gitme yaşı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Askere gitme, alınma yaşı kaç 2022? 18,19 yaşında askere gidilir mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. e- Devlet askerlik sorgulama ekranı haberimizde...

ASKERE GİTME, ALINMA YAŞI KAÇ 2022?

Askerlik kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, askerlik yapmaya mecburdur.

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Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

18,19 YAŞINDA ASKERE GİDİLİR Mİ?

Bir Türk genci, 18 veya 19 yaşında askere gidemez. 20 yaşından küçükler askere alınmazlar Askerlik kanununa göre 20 yaşına giren bir kişi askere gidebilir.

Eğer kişi eğitim görüyorsa askerliği ertelenir. Eğitim süreci sona eren birey, askere gitmeme sürecini uzatabilir, veyahut tecilini bozdurup askere gidebilir. Tecil bozdurma durumu kişinin inisiyatifine bırakılmıştır.

İŞTE ASKERLİK SORGULAMA EKRANI E- DEVLET

Bir kişi askere gidip gitmeme durumunu e- Devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir. Bunun için e- Devlet sistemine girdikten sonra arama sorgusuna "Askerlik" yazıp arama yapmalı, karşınızda çıkan ekrandaki Askerlik Durum Belgesi Sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekir.

İŞTE ASKERLİK SORGULAMA EKRANI E- DEVLET