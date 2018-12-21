Askere gitme bahanesiyle para toplayan şahıslara para cezası kesildi

Denizli'de "askere gideceğiz" diyerek ellerinde Türk bayraklarına sarılı tepsi ve kolonyalarla vatandaşlardan para toplayan 4 şahsa polis tarafından idari para cezası kesildi.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yaşandı. Kentte birkaç gündür "askere gideceğiz" diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Şahısların öğle saatlerinde kentin en işlek yeri olan Bayramyeri Meydanı'ndan para toplayarak yürüdüğünü öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısları takibe aldı. Kısa süreli bir takibin ardından izlendiklerini fark eden 4 şahıs ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Şahıslar girdikleri bir ara sokakta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri yakaladığı şahısları yaptığı kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından karakola götürdü.

Para cezası kesildi

Polis ekipleri tarafından karola götürülen S.E.D, (26), E.T (23), E.D. (27) ile C.Y. (26), Kabahatler Kanununa göre dilencilik yapmaktan 124'er lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları böyle şahıslara itimat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA