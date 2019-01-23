Askerlikte yeni dönem, yeni eğitimlerle birlikte geliyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın beraber çalışması sonucunda 500 bin er ve erbaşa kadına şiddet ile ilgili eğitim verilmesi planlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, er ve erbaşlara kadına karşı şiddeti önlemek için eğitim verilecek. İlk etapta 500 bin er ve erbaşa eğitim verilmesi planlanıyor.

ASKERLİKTE YENİ EĞİTİMİ HULUSİ AKAR AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına yönelik şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti. Bununla mücadeleye yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile omuz omuza sürdüğünü aktaran Akar, "İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.

Akar, binlerce yıllık tarihte kadının hep sosyal hayatın içinde en önemli yerde olduğunu vurgulayarak "Önemli sorumluluklar alarak hayatın akışına önemli etkiler sağlamışlardır." dedi.

MSB SÖZCÜLÜĞÜNE KADIN SUBAY SEÇİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiğini, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Akar, "Tüm tarihimizde olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de kadınlarımız, üzerlerine düşen en ağır sorumlulukları dahi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Bunu unutmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

ASKERLİK 9 AYA MI DÜŞECEK?

Askerlik sistemi için değişiklikler planlanırken askere gidecek bireyler de "askerlik süresi 9 ay mı olacak? askerlik süresi kısalıyor mu?" sorularının cevabını arıyor. Yeni askerlik sisteminde sona gelindi! Bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlandığında geçici değil kalıcı bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığı vurgulanmıştı. Tek tip askerlik olarak da isimlendirilen bu süreçte artık sona gelindi. Tek tip askerlikle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu.

TEK TİP ASKERLİK İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı değerlendirme toplantısında tek tip askerlik konusunu da değerlendirdi. Kamuoyunun da toplantıda en çok merak ettiği konu yeni askerlik sisteminin detaylarıydı. Milyonların gözü kulağı "askerlik kısalacak mı?" sorusunun cevabında... Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni planına göre tek tip askerlik yasalaştıktan sonra askerlik süresi 9 aya iniyor. Bu süre daha da düşebilir.

Lisans mezunu olup kısa dönem askerlik yapacak vatandaşlar için de bir düzenleme var mı? Bu soru da sıcaklığını koruyor. Lisans mezunları için de yeni bir düzenleme yapılacak; buradaki kıstas kişilerin meslekleri olacak.



Öğretmen, hakim, doktor ve sporcular için askerliğin zamanlama dilimi esnetilecek. Bu kişiler uygun bir zaman diliminde askerliklerini yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmaların önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'a sunulacağını duyurdu.

Tek tip askerlik hakkında yapılan bu düzenlemedeki amaç da Başkan Erdoğan'ın da sık sık belirttiği gibi profesyonel askerliğe geçiş.

.