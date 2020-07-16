Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

TBMM (AA) - Sözleşmeli erbaş ve erler, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.



TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile sözleşmeli erbaş ve er temininin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması amacıyla bir düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanı'na bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılıyor.

Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşacak.



Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere oluşacak Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda; Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı yer alacak.



General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşacak.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek.



Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle sağlanması için disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.



- General ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını Bakanlık yapacak



Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda yapılan değişiklikle aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disiplinsizlikleri işleyen erbaş ve erlere verilen disiplin cezalarının caydırıcılığının artırılması maksadıyla disiplin kurulları tarafından 7 günden az olmamak üzere 14 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar verilebilecek.



Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten men cezası ile oda hapsi cezaları, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erlerin askerlik hizmet sürelerine eklenecek ve bu kişiler o süre kadar geç terhis edilecek. Ancak seferberlik ve savaş zamanı hariç, disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezaları nedeniyle askeri hizmet süresine eklenecek toplam süre 30 günü geçemeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından yapılacak.

Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceleyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek.

- "Şampanyanın kapağını açma ücreti"

Bu arada, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, teklifin görüşmelerindeki konuşmasında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 60 dolara alınan sıcak asfaltın, şu anda 25 dolara alındığını belirterek, "birilerinin cebine bir gecede 4 milyar para aktarıldığını" iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'li Yıldız'ın iddiasına cevaben, sıcak asfaltın hammaddesinin petrol olduğunu ve petrol fiyatlarına göre maliyetlerin değişebildiğini vurguladı.

CHP milletvekillerini, bu konuda bir ihmal varsa savcılığa suç duyurusunda bulunmaya çağıran Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buşon ücreti diye bir şey duydunuz mu? Ben de bilmiyordum. Şampanyanın kapağını açma ücreti. Sayın Yıldız bunları konuşuyorken, bu 3 bin 115 lirayı konuşalım. Asgari ücretin 1,5 katı. İstanbul'da bir yemekte belediyenin kasasından 3 bin 115 lira buşon ücreti çıktı. Bir yemekte kişi başına 6 bin 395 lira verildi. Belediye başkanları geldi, yemek yediler. Kişi başı 150 lira yesin, 200, 300, 500, 1000 lira. 6 bin 395 lira nedir?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, savcıların, iktidar hakkındaki iddialar konusunda ellerinin kollarının bağlı olduğunu öne sürerek, "Sen o tirbuşonu savcıya gönder, savcı onunla ilgili mutlaka Belediye Başkanımızı tutuklar zaten." dedi.

Daha sonra, Genel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

(Bitti)





Kaynak: AA