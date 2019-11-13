Askeri alanda patlama meydana geldi

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın içinde bulunan Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu yönünde ihbarda bulunulması sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polisler, çevredeki yolları trafiğe kapattı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

VALİ ERİN'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Vali Erin daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

MÜHİMMAT DEPOSUNDA İKİ AYRI PATLAMA!

Şanlıurfa Valiliği, tarafından yapılan açıklamada ise "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık açıklaması şekilde:

"Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."