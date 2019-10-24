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Askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Van'da seyir halindeki askeri araç kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonucunda çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

Askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI

Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı.

Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı

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