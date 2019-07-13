Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 1'i askeri olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker, 1'i güvenlik korucusu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Afşin- Çobanbeyli çevre yolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 46 E 4309 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 27 Z 0535 plakalı otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada devrilen minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA