Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)
Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi.
ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME
Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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DHA
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