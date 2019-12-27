Askeri kaynaklar'dan Libya açıklaması

Türkiye'nin Libya'ya asker göndereceği konuşulurken askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamalarından satır başları şu şekilde:

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi.

PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

2019'daki operasyonlarda bin 66 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, bin 598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi.

(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

'BEDELLİ ASKERLİK' ÖDEMELERİ İÇİN UYARI

Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.