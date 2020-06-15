Askeri savaş uçağı düştü! Endonezya bunu konuşuyor

Endonezya'ya bağlı İngiltere yapımı Hawk 209 tipi askeri savaş uçağı, Kambar bölgesi Kubang köyünün bulunduğu yerlerşim alanına yakın mevkide henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düşmesi ülkede paniğe sebep oldu.Endonezya ajansı Antara'ya konuşan Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto Pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirtti.

Bölgede incelemelerine devam eden yetkililer, uçağın düştüğü yerleşim alanında yapılan il incelemeler sonucunda şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuyla ilgili bilgi paylaşmadı.