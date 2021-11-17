Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

Felaket senaryosu yazdıracak olay, Tekirdağ-Malkara istikametinde bulunan Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında Malkara'ya doğru seyir eden Duygu A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı araç, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç.’nin yönetimindeki 59 S 0147 plakalı midibüse çarptı.

KAZADA CAN PAZARI

Sürücü Duygu A. yönetimindeki aracın, askeri personelleri taşıyan midibüse şiddetli çarpmanın sonucunda savrulan midibüs, köprü altına savruldu. Devrilen minibüsün içinde bulunan askeri personellerden 1'i ağır olmak üzere 14'ü yaralandı. Askeri personeller, yan yatan araçtan camları kırarak çıkabildiler.

Korkunç kazaya şahit olanlar durumu çok geçmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri ise olayla ilgili incelemeler gerçekleştirdi.

Talihsiz olayın ardından, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, hastanelere giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.