Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiren yeni karar açıklandı!Kurtköy'deki çocuk parkı tamamlandı, parka Şehit Engin Ergül'ün adı verildi17 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Milliler, Karadağ'ı devirip play-off'a çıktı!İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMEB personel alımı sonuçları açıklandı 2021! | MEB aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı pbs.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı 202172 yaşındaki kadın muhtar Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu!Resmi Gazete'de bugün (17.11.2021) | 17 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıBolu’da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldı!Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

Tekirdağ'da bir aracın askeri personelleri taşıyan servis aracına çarpması sonucu, 1'i ağır olmak üzere 14 askerin yaralandığı öğrenildi.

Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

Felaket senaryosu yazdıracak olay, Tekirdağ-Malkara istikametinde bulunan Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında Malkara'ya doğru seyir eden Duygu A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı araç, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç.’nin yönetimindeki 59 S 0147 plakalı midibüse çarptı.

Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

KAZADA CAN PAZARI

Sürücü Duygu A. yönetimindeki aracın, askeri personelleri taşıyan midibüse şiddetli çarpmanın sonucunda savrulan midibüs, köprü altına savruldu. Devrilen minibüsün içinde bulunan askeri personellerden 1'i ağır olmak üzere 14'ü yaralandı. Askeri personeller, yan yatan araçtan camları kırarak çıkabildiler.

Korkunç kazaya şahit olanlar durumu çok geçmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri ise olayla ilgili incelemeler gerçekleştirdi. 

Askeri servis kazasında can pazarı! Çok sayıda asker yaralandı!

Talihsiz olayın ardından, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Jandarma Komutanı Albay  Osman Kılıç, hastanelere giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT