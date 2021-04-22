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  3. Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetli olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti.

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Akar, resmi davetli olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral El-Haddad ile makamında görüştü.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu. Konuk Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Güler ile de görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Askeri törenle karşılandı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

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