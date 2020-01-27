Askeri uçak düşürülmüştü! ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi

Afganistan'da bugün düşen uçağa ilişkin yapılan açıklamalarda çelişkili ifadeler kullanılmıştı. Taliban uçağı kendilerinin düşürdüğünü açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'nden konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

TALİBAN SÖZCÜSÜ ZEBİHULLAH MÜCAHİT: BİZ DÜŞÜRDÜK

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.

Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi. Taliban Sözcüsü, "Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler düşürüldü" dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Bugün öğle saatlerinde Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.

Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair ididalar yalanlanmıştı.

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

AMERİKA BİRLEİŞK DEVLETLERİ'NDEN KONUYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Taliban'ın ABD askeri uçağını düşürdüğü yönündeki iddialara ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.