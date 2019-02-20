Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.

Sınır birliği tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 1 Myanmar ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile yapılan görüşme sonucu Myanmar uyruklu M.F. isimli şahsın göçmen kaçakçısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

4 Afganistan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör M.F. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA