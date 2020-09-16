Askerlerden dehşet veren görüntüler! Çıplak kadını sopayla dövüp kurşuna dizdiler

Mozambik'te bir grup askerin bir kadını vahşice öldürmesi gündeme bomba gibi düştü. Yolda çıplak halde bulunan silahsız bir kadının askerler tarafından önce dövülüp sonra silahla öldürülme görüntüleri görenleri şoka uğrattı.