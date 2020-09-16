Askerlerden dehşet veren görüntüler! Çıplak kadını sopayla dövüp kurşuna dizdiler
Mozambik'te bir grup askerin bir kadını vahşice öldürmesi gündeme bomba gibi düştü. Yolda çıplak halde bulunan silahsız bir kadının askerler tarafından önce dövülüp sonra silahla öldürülme görüntüleri görenleri şoka uğrattı.
Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde yaşanan olayda bir grup askerin yolda çıplak olarak bulduğu bir kadına sopa ile şiddet uygulayıp silahla kurşun yağmuruna tutması izleyenlerden büyük tepki çekti. Yapılan araştırmalarda kadının terör örgütü mensubu olduğu iddia edilirken, askeri üniformalı grubun ise terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden birliklerden olduğu öne sürüldü.
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