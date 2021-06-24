Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi

Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, askerlerin işledikleri suçlar, kişilerin askerlik hizmet ve görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlar, askeri suç olacak. Askerlik hizmet ve görevlerine ilişkin haller dışında, asker kişilerden nişanlıların, evlilik bağı kalmasa bile eşlerin, kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoy ile üçüncü derece dahil hısımların veya evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmayacak.

Kişiye suçu işlerken rastlanması halinde amiri, üstü, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak.

Yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet Savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılabilecek. Cumhuriyet Savcısı, yakalanan kişiyi serbest bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna veya askeri makama ya da adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verecek.

CUMHURBAŞKANININ İZNİNE BAĞLI OLACAK

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz,, Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında askeri suçlardan soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. İzin vermeye yetkili merci, ihbar veya şikayetin işleme konulması halinde bir ön inceleme yaptıracak. Soruşturma izni, asgari tugay komutanı veya eşiti askeri kurum amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) olmak üzere, asker kişinin görev yaptığı birlik komutanı veya askeri kurum amiri, bu kişilerin yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat verilecek.