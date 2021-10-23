Askerlik görevini yapacak olan adaylar son zamanlarda çeşitli konu başlıklarına göz atıyor. Açıklanacak olan Askerlik evrak alma bitiş tarihlerini merak ediyor. MSB sayfasında sürekli yanıtlarını aradıkları soruları araştıranlar "Askerlik evrak alma bitiş tarihi nedir 2021 | Sülüs (sevk) belgesi ne zaman alınır 2021?" soru başlıklarına göz atıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

ASKERLİK EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİ NEDİR 2021 | SÜLÜS (SEVK) BELGESİ NE ZAMAN ALINIR 2021?

Sevk başlangıç tarihinin ne olduğunu merak edenler için, bu başlık askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarih anlamına gelmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son günü anlamına gelir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği duyuruldu.

Askerlik evrak alma işlemleri sırasıyla;

e- Devlet'e https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresinden giriş yapınız.

Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklayınız.

Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğini işaretleyiniz.

Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınız.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlüler için açıklandı. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip MSB'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.



3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.