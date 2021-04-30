Askerlik Mayıs celbi ertelendi mi, ertelenecek mi? Mayıs dönemi askerlik sevk tarihleri değişti mi 2021?

Türkiye'de, 29 Nisan tarihinde tam kapanmaya geçildi. Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. Kapanmanın Mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle Mayıs celpleri hakkında sorular gündeme geldi. Peki Askerlik Mayıs celbi ertelendi mi? Mayıs dönemi askerlik sevk tarihleri değişti mi 2021? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konu ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları.

ASKERLİK MAYIS CELBİ ERTELENDİ Mİ?

MSB 2021 yılı Mayıs askerlik celplerinin ertelenmesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buna göre silah altına alınacak olanlar belirlenen tarihlerde hareket edecek.

MAYIS DÖNEMİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2021?

Mayıs dönemi askerlik sevk tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda Mayıs dönemi askerlik sevk tarihlerinin değişmediğini söylemek mümkün.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan Celp Duyurusu şöyle;

1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).