Askerlik şubelerinin 1927 yılında Asal Teşkilatlarıyla temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na daha sonra ise 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlanmıştı. 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Bu kurumlarda işi olan kişiler Askerlik şubesi çalışma saatleri 2020 |Askerlik şubesi kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? sorularının cevaplarını araştırıyor. Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Askerlik şubeleri de kamu kurum ve kuruşları gibi belirlenen saatlerde çalışmaktadır. Askerlik saat 08.30'da mesaiye başlar, öğle arasına kadar saat 12.30'a kadar işlem yapmaktadır. Bir saatlik molanın ardından saat 13.30 ile öğle mesaisi başlar, mesai saat 17.00 itibariyle ise sona ermektedir.

ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA AÇILIYOR?

Askerlik şubeleri saat 08.30'de açılmaktadır. Öğlen ise saat 13.30'da mesaiye başlamaktadırlar.

ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Askerlik şubeleri saat 12.30'da kapanmaktadır. Bir saatlik aranın ardından 13.30'da öğle mesaisine başladıktan sonra saat 17.00'da kapanmaktadır.

ASKERLİK ŞUBESİ TELEFON NUMARALARI

Askerlik şubelerinin telefon numarasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

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