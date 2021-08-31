ASKİ duyurdu: Ankara'da 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! İSKİ, İZSU su kesintisi 31 Ağustos 2021
ASKİ, İSKİ, İZSU su kesinti listelerini yayımladı. ASKİ'nin Ankara'da 31 Ağustos Çarşamba günün gerçekleşmesi beklenen 9 saatlik su kesintisi bilgisinin ardından vatandaşlar internette bu konuyu çokça aratmaya başladı. işte konuyla ilgili detaylar...
İSKİ, ASKİ, İZSU su kesinti listelerini yayımladı. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos'ta Ankara'da 10 saatlik su kesintisi olacağının bilgisi verildi. Biz de üç ilde yaşanacak su kesinti listesini haberimizde derledik.
İSKİ SU KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS 2021
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferhatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.08.2021 08:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
ASKİ SU KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS 2021
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi Atatürk caddesi içinde kuyu çıkış hattında oluşan boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: lalahan karşıyaka ile istasyon mahallerin üst kotları
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:35:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Kuzucular mahallesi sondaj kuyusunda motor arızası nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Kuzucular mahallesi
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 30.08.2021 21:30:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 03:00:00
Detay: dün gece pompa istasyonumuzda meydana gelen elektirik arızasının onarımının gecikmesinden dolayı keçiören ilçesinde üst kotlarda kalan mahallelerimizde su basıncında düşüklük yaşanacaktır
Etkilenen Yerler: baınc düşüklüğü yaşayan mahalleler: şehit kubilay -sancaktepe - karakaya- kafkas - karşıyaka -hisar mahallesi -uyanış mahallesi ve civarı üskotları
MAMAK
Arıza Tarihi: 31.08.2021 08:55:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 18:30:00
Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Imrahor mahallesi
İZSU SU KESİNTİSİ 31 AĞSUTOS 2021
BERGAMA - FATİH
31.08.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KSIMINDA 2 SAAT (09:00-11:00)SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
ÇEŞME - YALI, ŞİFNE
30.08.2021 saat 21:25 ile 31.08.2021 saat 10:00 arasında yaklaşık 12 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
6000 sokakta yaşanan anaboru arızası nedeniyle sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır
KINIK - TÜRKCEDİT
31.08.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
TÜRKCEDİT MAHALLESİ ŞEHİT ER HAKAN SAĞINÇ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ ŞEHİT ER HAKAN SAĞINÇ CADDESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.