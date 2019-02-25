ASKİ isale hatlarını yenilemeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde faaliyetlerine hız kesmeksizin devam ediyor.

ASKİ ekipleri Çine'ye bağlı Ovacık Mahallesinde mevcut içme suyu kuyularından mahalleye su taşıyan isale hattında yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde 2.8 kilometrelik isale hattını yenilemeye tabi tutan ekipler, eskiyen ve sık sorun çıkaran hattı uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriyor. Çalışmalarda önemli mesafe kaydedilirken, yeni hattın yapımı kısa zamanda tamamlanarak Ovacık halkının hizmetine sunulacak.

Sık sorun çıkaran ve içme suyu kesintilerine neden olan isale hattının yenilemesi için başlatılan çalışmalar hızla sürerken, vatandaşlar talepleri doğrultusunda vakit kaybetmeden başlatılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Tüm hizmet ve yatırımlar sebebiyle Aydın büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA