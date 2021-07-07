ASKİ ve İZSU su kesinti listesi 7 Temmuz Çarşamba! Sular ne zaman gelecek Ankara, İzmir?

Ankara ve İzmirliler dikkat! Bugün sabah saatlerinden itibaren bir çok mahalleyi etkileyen su kesintileri yaşanmaya başlandı. Suların kendi mahallelerini etkileyip etkilemediğini öğrenmek için 7 Temmuz Çarşamba güncel ASKİ ve İZSU su kesinti listesi haberimizde.

ASKİ ANKARA 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 13:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI Ø160 PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi Çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile 299 sokak köşesindeki Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı

Etkilenen Yerler: Tuzluçayır. Çağlayan mah üst kotları Kartaltepe mahallesi üst kotları

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 17:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Kargalı Barajının arıtma sisteminin çıkış vanası arızası nedeniyle 07.07.2021 tarihinde barajdan su alınamamaktadır bu sebepten dolayı gün içerisinde susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti gelebilir

Etkilenen Yerler: İsmetpasa mah Gümüşpala mah Kemalpaşa mah ve Tatlıca mahallesinin bir kısmından

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 20:00:00

Detay: Atatürk caddesi ve Karamustafa (İnönü) caddesi kesişiminde yapılan içme suyu şebeke hattı çalışmasında duktil borunun mevcut canlı hatta bağlantı çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet, Yenimahalle, istiklal, Fatih, Zafer ve Kurtuluş mahallelerinin tamamı Şehitlik ve Gazi mahallelerinin bir kısmı

İZSU İZMİR 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA