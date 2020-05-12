'Askıda Fatura' uygulaması Aydın'da başlıyor!
Dar gelirli vatandaşların faturalarını hayırseverlerin ödemesi için ilk olarak İBB tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasına katılan belediye sayısı her geçen artıyor. Bu uygulamaya katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde uygulama yarından itibaren başlayacak.
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