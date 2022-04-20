Askıda otobüs bileti nedir? Kimlere veriliyor? Askıda bilet nasıl alınır? soruları başlatılan yeni bir dayanışma hareketi ile merak konusu oldu.

ASKIDA OTOBÜS BİLETİ NEDİR? KİMLERE VERİLİYOR?

CHP Gençlik Kolları, otobüs bilet fiyatlarındaki artışın ardından bayram öncesinde "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı oldu.

ASKIDA BİLET NASIL ALINIR?

askidagencbilet.com internet sitesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler, bayramda evlerine gidebilmek için askıdan bilet alabilecekken, destek olmak isteyen yurttaşlar ise askıya bilet bırakabilecek.

CHP Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) "Uzakları yakınlaştıran, mesafeleri kısaltan bir hareket..." ifadeleri ile duyurduğu dayanışma kampanyasında, yurttaşlar 200 TL ve üzeri bağışta bulunabilecek.