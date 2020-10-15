Tuzla Belediyesi'nin uzaktan eğitim aşamasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başlattığı Askıda Tablet kampanyasıyla ilgili bilgi almak isteyen kişiler, Askıda Tablet nedir, başvurusu nasıl yapılır? Askıda Tablet başvuru formu başlığı ile internetten bilgi almaya çalışıyor. Herkesin çokça arattığı bu konuyla ilgili biz de önemli bilgileri haberimizde derledik.

ASKIDA TABLET NEDİR?

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak isteyen Tuzla Belediyesi, “Yeni Normal” dönemde öğrencilerin yaşadığı tablet sıkıntısını gidermek için ilçede başlattığı kampanyaya verilen isimdir. Hayırseverlerin ihtiyaç duyan öğrencilere tablet ihtiyaçlarına cevap vermek istemesi üzerine başlatılan bu proje ile binlerce öğrenciye destek olunmaya devam edilmektedir.

ASKIDA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan “Askıda Tablet” uygulaması uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, tablete ihtiyacı olan öğrencilerle tablet yardımında bulunmak isteyen yurttaşları bir araya getiriyor. Kampanya için açılan askidatablet.com sitesi üzerinden yapılan başvurularda şimdiye kadar 15837 tablet başvurusu alınırken, 110 tablet bağışı yapıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Askıda Tablet projemize Tuzla’da COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler tablet edinmek için başvurabilir ve bu öğrencilere destek olmak isteyen yardımseverler Askıya Tablet bırakmak için başvurabilir.

BAŞVURUSU BELLİ OLAN DAĞITIMLAR

İSTANBUL TUZLA BELEDİYESİ ‘ASKIDA TABLET’

Askıda Tablet projemize Tuzla’da COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler tablet edinmek için başvurabilir ve bu öğrencilere destek olmak isteyen yardımseverler Askıya Tablet bırakmak için başvurabilir.

Başvuru için https://www.askidatablet.com/ adresine gidip, askıda tablet talep et yazan yere tıklayın.

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

“Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” ismi ile açılan kampanyada Kadıköy’de yaşayıp, tablet ihtiyacı olanlar, 444 55 22 numaralı telefonu arayabilirler.

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

İstanbul’a bağlı Kartal Belediyesi, komşu ailem projesi içinde askıda tablet uygulaması başlattı.

Başvuru için https://komsuailem.kartal.bel.tr/ adresine gidiniz.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Beşiktaş’ta yaşayıp, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ve ailelerine yönelik askıda tablet uygulaması Beşiktaş Belediyesi’nde yayınlandı.

Başvuru için http://askida.besiktas.bel.tr/askidan-talep-et.php adresine giderek askıda tablet formu doldurun.

ANKARA’DA EBA ERİŞİM NOKTALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tablet yardımı için henüz bir duyuru yayınlamasa da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak bilgisayarı ya da interneti olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kullanımına Büyükşehir Belediyesinin bilgisayarlarını açtı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Başkan Yavaş, “Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarı çocuklarımız için randevu sistemine göre hizmete açacağız” dedi. 2. sınıftan lise son sınıf öğrencisine kadar Başkent’te eğitim gören çocuklar; Aile Yaşam Merkezleri, Kadınlar Lokali, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Meclisi’nde oluşturulan bilgisayar odalarından 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde yararlanabilecek.

AYDIN DİDİM BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Didim’de oturan ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet yardımı yapılacak. Başvuru veya bağış için;

444 81 09 No’lu çağrı merkezi ve Didim Belediyesi Halk Masası’na gidilecek.

MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ TABLET YARDIMI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tablet ihtiyacı olanlar için başvuru açıldı. Başvuru için 0236 444 11 45 numaralı telefonu arayınız.