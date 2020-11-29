Aşkım Kapışmak, Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı için ne dedi?

Survivor'da yarıştıkları dönemde tanışan ve yarışmanın sona ermesinin ardından adı aşk dedikodularına karışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüştüğü görüntünün sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı. Barış Murat Yağcı daha önce yaptığı açıklamada Nisa'nın yaşını öne sürerek aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan öpüşme videosuna ilişkin paylaşımda bulunan Aşkım Kapışmak, paylaşımında "Herkesin özeli kendisine, ama 'özgürlük diye diye' yatak odasına kamera sokmaya kadar giriliyor. Bu şahıslar da daha popüler oluyor. Para kazanmaya başlıyor, lüks yaşama geçiyorlar... Bu videoda aşk yok. Bu sahne ikisi için farklı anlam taşıyor. Biri için 'gizli hoşlanma', diğeri için 'pr ve gelecek' beklentisi." ifadelerine yer vererek görüntüyü yorumladı.

Aşkım Kapışmak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte böyle şeylerle gençlerde ortak bir davranış oluşuyor.

Herkesin özeli kendisine ama ‘ özgürlük diye diye ‘ yatak odasına kamere sokmaya kadar gidiliyor.

Peki ne oluyor ?

Bu şahıslar daha popüler oluyor.

Artık imaj önemli değil önemli olan ne kadar bilindiğin.

Ve teknoloji çağında psikolojik olarak, iyi şeyler haber olmuyor.

Şok edecek, hızlı yayılacak, üzerine insanların bölünüp yorum yapacağı, tanımadıkları insanlar için tartışacak haberler daha çok ilgi çekiyor.

Bu olaylardan sonra bu şahıslar daha da popüler olup, reklam alıp para kazanmaya başlıyor, lüks yaşama geçiyorlar.

Ve sadece teknolojide yaşayan gençler, zengin ve konforlu olmayı hedefe ulaşmak zannedip, aynı yolu izleme arzusuna kapılıyor.

Ne olacak canım, iki şey yaparım, linç yerim, unuturlar ama reklam alırım.

Sonra ben de zengin olur , ünlü olurum.

Bu videoda aşk yok.

Beden dillerine bakarsan bu sahne bile ikisi için farklı anlam taşıyor.

Biri için gizli hoşlanma diğeri için pr ve gelecek beklentisi.

Ama olan, bu paylaşmaların altında birbirine giren insanlara oluyor.

Orada yorum yapanlar kimsenin umrunda değil.

Ünlülere aşırı bağlanmış, fan denilenler, başkaları için başkaları ile kavga edenlere oluyor.

Kendi hayatlarını, kendi sevdiklerini dert etseler keşke ama ne yazık ki çoğu sosyal medyada yaşıyor.

Özgürlüktür sanane , bananecilere gelince, olayı ahlak gibi hazır tepkilerinizle algılamayın.

Bugün özgürlük dediğiniz şeyleri düşünün bakalım ileri de neye dönüşür bu haller.

Ve ilerisi derken sizin yakınlarınız, çocuklarınız büyüyecek.

Bir de gizli çekilmiş denmiş.

Değerli, özel, kıymetli, mahrem şeyler gizli yerlerde yaşanır.

Başkalarının olduğu yerde insan daha hassas ve duyarlı olmalıdır.

Karşındaki küçük bir kız, gerçek sevgide sırf onun ve ailesinin yaşayacağı şeyleri düşünmek sevginin göstergesidir.

Bunu yayınlayan da, bu eylemi kendine hakim olamayıp yapanlarda bir daha düşünmeli.

Yarın unutulacak ama bir çok gencin taze beyinlerinde neye dönüşecek?

Her şeye evet evet olabilir özgürlük der hale gelecekler.

5 sene sonrayı sadece düşünün.

Nelere özgürlük ve sanane diyeceğiz ?"

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKINCA BİRLİKTELİKLERİNİ AÇIKLAMAK DURUMUNDA KALMIŞLARDI

Her fırsatta aşk dedikodularını yalanlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çiftinin ortaya çıkan öpüşme videosu sosyal medyayı sallamış, genç çift sosyal medya hesaplarından açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

İşte o açıklama:

"Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz.

Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk.

Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.

İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir.

Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler."

O GÖRÜNTÜ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Nisa Bölükbaşı ile öpüşme videosu ortaya çıkan Barış Murat Yağcı’nın yarışma sırasında Sercan Yıldırım’a “Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım” dediği video yine gündemde. Sercan Yıldırım, Survivor’da Nisa’ya aşkını itiraf etmiş, ancak reddedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın büyük finali sonrası Prag’a dönmüştü. Sempatisiyle çok sayıda izleyicinin sevgisini kazanan Nisa Bölükbaşı, yaz aylarında Intagram hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yaz ayında Nisa Bölükbaşı'nın Türkiye'ye dönüşünü açıkladığı saatlerde Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı paylaşımında “yakında güzel şeyler olacak” ifadesine yer vermişti. Bu durumu fanları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

Yazın yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu olmuş. Barış Murat Yağcı aşk iddialarını yalanlamıştı

SURVİVOR'DA AŞK

Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan’ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

Survivor'da Sercan, bardağına N ve S harflerini kazımıştı.

Survivor 40.bölümde açık arttırma sırasında Sercan’ın Nisa’ya yaptığı jest de çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem." ifadelerini kulanmıştı.

SERCAN'IN NİSA'YA AÇILMASI

Survivor'da Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na hislerini anlatmaya çalışmıştı.

Sercan'ın açık artırma oyununda Nisa'ya yaptığı jest; akıllara "Sercan, Nisa'dan mı hoşlanıyor mu?" sorusunu getirmişti.

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti.

Nisa Bölükbaşı’ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuştu.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

Sercan Yıldırım'ın yanıtı ise "Sıkıntı yok, anlaştık" şeklinde olmuştu.

Bu diyalog sosyal medyada çokça konuşulmuş, gerçekleşen konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

SURVİVOR SERCAN NİSA OLAYININ SES KAYDI

Survivor Nisa Sercan olayı sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir süre önce Nisa'ya duygularını açmıştı. Nisa da onu kibarca reddetmişti. O dönem olaylar kapansa da bireysel dokunulmazlığı kazanarak Nisa'nın ismini yazan Sercan bu konunun daha da büyümesine sebep olmuştu. Acun Ilıcalı ise Survivor Nisa-Sercan olayına ilişkin ses kaydı olduğundan söz etmişti. Acun Ilıcalı konseyde açıklayacağı şeylerden sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını ifade etmişti..

Acun Ilıcalı'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekildeydi:

"Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."

"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."

"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."

Acun Ilıcalı konseyde Sercan'ın Nisa'ya bir not ulaştırdığını söylemişti. Acun Ilıcalı; Nisa, notu alırken yanında Gizem'in olduğunu belirtmişti. Bunu ses kayıtlarından anladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı konuşmanın Gizem ve Nisa arasında geçtiğini ifade etmişti.

Gizem'in sevinçli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Sercan ile ilgili bu konuya Nisa'nın sıcak bakmadığını söylemişti. Acun Ilıcalı bunun ses kaydından anlaşıldığını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Gizem'in haber alışverişi konusunda çok motive olduğunu söylemişti.

Acun Ilıcalı, ses kaydını yarışmacılara dinletmedi. Fakat izleyiciler dinleyebilmişti.

Nisa'nın ses kaydında net ifadeler kullanması sebebiyle Acun Ilıcalı, Sercan'a "Senin zannettiğin bakış açısı değil bu" demişti. Yanlış anlaşılma ve iletişim kopukluğu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, o dönem takımların bir araya gelemediklerini de anımsatmıştı.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ

Acun Ilıcalı, Pazartesi gecesi Galataport'ta gerçekleştirilen Survivor 2020'nin yarı finalinde finalistleri açıklamıştı.

Acun Ilıcalı ilk olarak Barış'ın finale kaldığını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı finalistlerden biri olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Barış Murat Yağcı duygularını "Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum." diyerek ifade etmişti.

Barış'ın konuşması sonrası Acun Ilıcalı, finale giden bir diğer isimi açıklamıştı.

Cemal Can Canseven'in Survivor finalistlerinden biri olduğu açıklanınca yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu.

Cemal Can isminin açıklanması sonrası şu "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" demişti.

Survivor 2020'nin büyük finalinde ise 5 buçuk ay boyunca izleyicisini ekrana bağlayan yarışmanın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.