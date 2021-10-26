Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'ye ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Aşkın Nur Yengi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Albümleri nelerdir? | Aşkın Nur Yengi koronavirüse mi yakalandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erenköy ilkokulunda bitirdi. Ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet konservatuarında çello öğrencisi olarak başladı, 11 yıllık bir eğitim sürecinden sonra mezun oldu. 1981 yılında orta öğrenimine devam ederken Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak görev almaya başladı.

1986 yılında Harun Kolçak ile beraber Eurovision şarkı yarışmasında "Haydi söyle" adlı şarkıyla bireysel olarak boy göstermeye başladı. Bu yılı ben 1987 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmasında "Yeniden",

1988 Antalya Altın Portakal'da "Portakal çiçeği", 1989 Çeşme Müzik festivalinde "Artık hiç ağlama" adlı parçalarla uluslararası platformlarda birincilik ödüllerini kazandırdı.

1990 yılında "Sevgiliye" adlı ilk abümü, iki milyonluk trajı ile son dönemde çıkan ilk başarılı genç sanatçı olarak adını duyurmasını sağladı. Ardından, "Hesap ver", "Sıramı bekliyorum", "Karaçiçeğim", "Haberci", "Aşk kazası", Rafet el Roman ile "Peşindeyim" single'ı, "Aşkın Nur Yengi 2002" ve son olarak "Yasemin Yağmurları" adlı abümlerini yaptı. Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, İsveç, Hollanda, ABD gibi birçok dünya ülkesine sayıları yüzleri aşan turnelere çıktı. Malta ve İngiltere'de klipler çekti. Aşkın Nur Yengi, başarılı albümleriyle sürdürdüğü müzik kariyerinin yanısıra yer aldığı değişik projelerle yelpazesini genişletti.

80'li yıllardan bu yana birçok reklam müziklerini seslendirdi. Kurtuluş adlı belgeselde Atatürk'ün akrabası Fikriye hanımı canlandırdı ve jenerik müziğini yorumladı. 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Kadıncıklar" adlı tiyatro oynunda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Aynı sene yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Olacak Okadar Tv" adlı güldürü programında rol aldı ve ve bu süre zarfında programın müzik direktörlüğünü üstlendi.

"Cesur Kuşku" ve "Baylar Bayanlar" adlı dizilerde oyunculuğunu ilerletti. 2007yılında Aşk'ın Şarkıları adında bir albüm çıkartmıştır. 2001 - 2002 seneleri arasında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Cesur Kuşku" dizisinde Aşkın Nur Yengi; Haluk Bilginer, Mustafa Keser, Burak Sergen, İlhan Şeşen oynamıştır. 2002 yılında "Bayanlar Baylar" adlı komedi dizisinde Hande Ataizi, Aşkın Nur Yengi, Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Günay Karacaoğlu, Sümer Tilmaç, Nükhet Duru, Özlem Yıldız, Levent Üzümcü, Mansur Ark, Belma Canciğer birlikte rol almışlardır. 2002 yılında Zeki Alasya'nın yönettiği ve başrollerinde Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı "Ömerchip" adlı sinema filminde Zeki Alasya, Göksel Kortay, Bekir Aksoy, Buket Dereoğlu, Nuri Alço, Coşkun Gogen, Aykut Oray, Suat Sungur, Erdal Tosun, Suzan Avcı, Kayhan Yıldızoğlu, Müslüm Gürses ile beraber rol aldılar. 2008 yılında "Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması"nda Müjde Ar, Yavuz Bingöl, Aşkın Nur Yengi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Demirbağ jüri görevi yaptı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Korhan Abay ve Sinemis Candemiryaptı. Aşkın Nur Yengi, Türk Sineması'nın ünlü oyuncularından Haluk Bilginer ile 6 haziran 2006 tarihinde evlendi. Nazlı Bilginer (d.30 Kasım 2006) adında kız çocukları vardır. 2012 yılında boşandılar. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çifti, 5 yıl aranın ardından sonra 10 Temmuz2017 tarihinde ABD, Miami'de yeniden evlendi.

AŞKIN NUR YENGİ ALBÜMLERİ NELERDİR?

Albümleri :

1990 - Sevgiliye

1992 - Hesap Ver

1993 - Sıramı Bekliyorum

1994 - Karaçiçeğim

1997 - Haberci

1999 - Aşk Kazası

2000 - Peşindeyim

2002 - Aşkın Nur Yengi

2004 - Yasemin Yağmurları

2007 - Aşk'ın Şarkıları

2011 - Gözümün Bebeği

2016 - Aşk'tan Olsa Gerek

Ödülleri:

1987 - Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması

1988 - Altın Portakal Film Festivali

1989 - Çeşme Müzik Festivali

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2001 - Kadıncıklar - Levent Kırca tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2002 - Ömerchip (Zengin kızı Melek)(Sinema filmi)

2002 - Baylar Bayanlar (Lale) (Tv Dizisi)

2001-2002 - Cesur Kuşku (İclal)(Tv Dizisi)

2001 - Olacak Okadar Tv (Televizyon programı)

1994 - Kurtuluş (Fikriye Hanım) (Belgesel)

AŞKIN NUR YENGİ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Pop müziğin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi, Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek olan Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacaktı.

Aşkın Nur Yengi'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Belediyeden konuya ilişkin açıklama yapıldı.İİKaradeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde koronavirüs nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Kovid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi

İşte Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklama:

"Cumhuriyet Konseri’nde Covid nedeniyle sanatçı değişikliği!

Değerli sanatçımız Aşkın Nur Yengi’nin Covid’e yakalanması nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Konseri programında değişiklik yapıldı. Konseri saat 19.30’da Kıymetli sanatçımız Gökhan Türkmen verecek.

Cumhuriyet Yürüyüşü saati de değişti. Fener Alayı için saat 18.00’de Bağlık Karakolu önünde buluşacağız.

Aşkın Nur Yengi’ye büyük geçmiş olsun diyoruz. Dileriz bir an önce sağlığına kavuşur."