Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini canlandırdığı Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 7. bölümünü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşkın Tarifi 10. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 10. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.

Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.

Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE