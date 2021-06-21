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Aşkın Tarifi 3. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşkın Tarifi 3. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Aşkın Tarifi 3. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Aşkın Tarifi 3. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE

Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat’ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat’a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat’ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat’ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz’ın arası, Naz’ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz’ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur.

Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz’la yine atıştıkları sırada, Fırat’ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat’ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar.

Taylan da Naz’la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır. Aynı zamanda, Hazım’ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz’ın ve Taylan’ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz’ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 KANAL D AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM İZLE

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