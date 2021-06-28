Kanal D'de pazartesi akşamları izleyici karşısına geçen dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin 4. bölümünü merakla bekleyenler ve kaçırmak istemeyenler için haberimizde Aşkın Tarifi 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Taylan'ın evlenme teklifi Naz'ın kafasını oldukça karıştırmıştır. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.

Bir oyun olarak başlattığı hikayede yavaş yavaş fikri değişen Fırat gördükleri karşısında şaşkına döner. Naz ise Taylan ve Fırat arasında kalmıştır.

Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız ediyor. Naz'ı Fırat'ın hayatından tamamen çıkarmak isteyen Sultan plan yapıyor. Taylan ise Naz'ı vicdan duygusundan etkilemeye çalışıyor. Sultan'ın yaptığı plan işe yaracak mı?

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM CANLI İZLE