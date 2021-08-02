Ekranların sevilen dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisinin karşısına çıkıyor. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izleme isteyenler için haberimizde Aşkın Tarifi 8. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 8. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman’ın, Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.

Taylan’ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat’ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM CANLI İZLE