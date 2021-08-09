Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümünde Fırat ve Naz'ın arasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Diziyi internetten kaçırmadan canlı izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Aşkın Tarifi 9. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 9. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM CANLI İZLE

Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır. Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir.

Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır. Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşen Naz ve Fırat ne yapacaktır?

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM CANLI İZLE