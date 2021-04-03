Son zamanlarda heyecanla beklenen dizilerden olan Aşkın Tarifi'nde kimlerin rol alacağı merak konusu oldu. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizinin konusu ve hangi kanalda başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşkın Tarifi dizisi ne zaman hangi kanalda başlıyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının yanıtı haberimizde...

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR, KONUSU NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisi herkes tarafından merak ediliyor. Yeni bölümleriyle, sezon dizilerinin sezon finali ya da final yapıp ekrana mola verdiği zaman yayınlanacak olan Aşkın Tarifi heyecanla bekleniyor. Yaz dizileri sezon dizileri kadar iddialı projelerle yarışmadıkları için daha eğlenceli oluyor. Aşın Tarifi dizisi de izleyiciler tarafından sevilerek takip edileceğe benziyor. Dizinin 1 Haziranda başlayacağı söyleniyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kanal D’nin yaz dizisi Aşkın Tarifi için başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu. Doğulu, uzun bir aradan sonra ilk kez romantik komedi dizisiyle ekranlara gelecek. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat adlı dizide rol alarak kamera karşısına geçmişti. Aşkın Tarifi adlı dizinin Fırat adlı karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, hikayeden oldukça etkilendiğini belirtti.