Aşkları kıtaları aştı! Türkiye'de kavuştular! Engelli aşıklar sınır tanımadı!

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Hüseyin Conaş, 2 yıl önce kendisi gibi işitme engeli olan Risy Psatiwi ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Sosyal medya üzerinden konuşmaya devam eden ikili, aralarındaki arkadaşlık aşka dönüşünce yuva kurmaya karar verdi.



ÇİFTİN MUTLULUĞU DÜĞÜNLE TAÇLANDI

Kıtalar arasında başlayan aşk sonrası evlenme planı yapan Hüseyin Conaş, Endonezya’ya giderek Risy Psatiwi ile yüz yüze görüştü. Ailelerinde tanışmasıyla birlikte ilk önce Endonezya’da kültürüne uygun düğün tertipleyen çift, ardından Çameli ilçesine gelerek Türk kültürüne göre dünyevine girdi. İki ülkenin gelenek göreneklerine uygun bir şekilde dünya evine giren çifti, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Düğünün ardından Türkiye’ye gelin gelen Psatiwi, mutlu olduğunu belirterek hayallerine ulaştığını söyledi.