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Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

Birlikte Bodrum'da görüntülenmelerinin ardından sosyal medyadan aşklarını ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, motosiklet üzerinde görüntülendi.

Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

Üç aydır birlikte olan 40 yaşındaki şarkıcı Sıla ve 37 yaşındaki başarılı oyuncu İlker Kaleli, ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir gazetecilerden kaçan ünlü çift, Bodrum'da motosiklet üzerinde görüntülendi. 

KAMERAYI GÖRÜNCE HIZLANDI

Bodrum'da yaptıkları tatilde aşklarının ifşa olmasıyla sosyal medyadan ilan-ı aşk eden a ve İlker Kaleli, Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde görüntülendiklerini anlamalarıyla hızla uzaklaştı.

Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

MOTORLU AŞIKLAR

Yaklaşık üç aydır birlikte oldukları bilinen çift, ilk kez Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde basına yakalandı. Daha önce de Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun tuttuğu sezonluk villanın bahçesinde telefonla konuşurken görüntülenmişti. Adresleri belli olan çift bunun üzerine ev değişikliği yapmıştı.

Birlikte görüntü vermemek için herhangi bir beache dahi gitmeyen çift, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık geçirdi.

Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

AŞKLARI OLAY OLMUŞTU

Kaleli sosyal medya hesabı üzerinden Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

Sıla ise sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu eklemişti.

Aşkları tam gaz sürüyor! İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti sonunda ortaya çıktı!

Aşklarını ilan eden çifte binlerce yorum ve beğeni gelmişti. 

 

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