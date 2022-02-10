Aşkolog Dilara Arıkanlı, Survivor'ın en ses getiren yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ile aşk yaşamış! Eski estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği aşk tavsiyeleriyle fenomen olan Dilara Arıkanlı'nın eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ile aşk yaşadığı ve p zamanki görüntülerinde estetiksiz olması dikkat çekti.

1 16 İlk olarak Twitter hesabından yaptığı komik paylaşımlarla belirli bir kitleye ulaşan Dilara Arıkanlı ardından Instagram'da fenomen olmayı başardı.