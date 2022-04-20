Aşkolog fenomen Dilara Arıkanlı'nın sevgilisi Onur, alay konusu oldu! "Kurt bakışlım elma kurdu çıktı" Takipçilerine verdiği aşk tavsiyeleriyle fenomen olan Dilara Arıkanlı'nın sevgilisini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

1 8 Dilara Arıkanlı verdiği aşk tavsiyeleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.