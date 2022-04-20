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  3. Aşkolog fenomen Dilara Arıkanlı'nın sevgilisi Onur, alay konusu oldu! "Kurt bakışlım elma kurdu çıktı"

Aşkolog fenomen Dilara Arıkanlı'nın sevgilisi Onur, alay konusu oldu! "Kurt bakışlım elma kurdu çıktı"

Takipçilerine verdiği aşk tavsiyeleriyle fenomen olan Dilara Arıkanlı'nın sevgilisini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aşkolog fenomen Dilara Arıkanlı'nın sevgilisi Onur, alay konusu oldu! "Kurt bakışlım elma kurdu çıktı" 118

Dilara Arıkanlı  verdiği aşk tavsiyeleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.