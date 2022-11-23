ASKON: Ekonomilerin küçüldüğü bir ortamda, yüksek faiz ile devam edilmemeli

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, küresel iktisadi faaliyetlerde gerçekleşen yavaşlamanın ülke ekonomilerini küçülttüğü bir ortamda yüksek enflasyon ile devam edilmemesi gerektiğini belirtti.

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ASKON: Ekonomilerin küçüldüğü bir ortamda, yüksek faiz ile devam edilmemeli

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, yılın ikinci çeyreğinden bu yana küresel iktisadi faaliyetlerde yavaşlamanın genelde tüm ekonomilerde görüldüğünü kaydetti.

ORHAN AYDIN, AYDIN ŞUNLARA DİKKATİ ÇEKTİ

" Biz de de yılın sonuna doğru bu daralma bu bakımdan maalesef etkisini gösterecek. Buna bir türlü bitmek bilmeyen Ukrayna-Rusya savaşı ve tetiklemiş olduğu enerji ve gıda fiyatları eklendiğinde enflasyonda haliyle yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Saymış olduğumuz bu durumlar enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine talep kısıtlamalarına neden olduğu için tüm merkez bankaları tarafından enflasyona karşı adeta savaş açılmış durumda. Finansal koşullarda sıkılaşma ve ekonomik faaliyetlerde sınırlamalar öncelikli çözüm olarak görülüyor."

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YÜKSEK FAİZ İLE DEVAM EDİLMEMELİ

Aydın, "Birçok etkenin ortaya çıkardığı belirsizlik ortamı ve risk artışı sanayide üretimi ve istihdam ortamını olumsuz yönde etkileme eğilimindedir. Bu eğilimin olumsuz yansımalarından korunmak amacıyla Merkez Bankası finansal koşulları desteklemek adına faizde indirime giderek ekonomik büyümeyi yani üretimi ve istihdamı desteklemektedir.

Faiz lobicilerinin baskılarına rağmen son dönemlerde faizde indirime giderek doğru olanı yerine getiren Merkez Bankası Para Politika Kurulu’ndan bu yöndeki tavrını sürdürmesini ve faizi tek haneye çekerek üretimden ve istihdam yana devam demesini beklediğimizi özellikle belirtiriz." değerlendirmesini yaptı.

KAYNAK: AA

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