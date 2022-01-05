Aşkta kazanan Mehmet Dinçerler borç batağında! Alacaklılarla başı derde girdi! "Hiç Hadise'ye güvenme!" Hadise ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in aile şirketleri için verilen konkordato kararı istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı. Bunun üzerine bazı hayranları "Hiç Hadise'ye güvenme,

1 8 Hadise ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı borçlarla dertte.