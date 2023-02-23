Aslak Witry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslak Witry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aslak Witry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aslak Witry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aslak Witry 10 Mart 1996 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Aslak Fonn Witry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aslak Witry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Aslak Witry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aslak Witry'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aslak Witry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aslakwitry/

Aslak Witry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aslak Witry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aslak Witry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aslak Witry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2015 yılında Ranheim IL

12 Ocak 2019 yılında Djurgården

9 Ağustos 2021 yılında AZ Alkmaar

30 Ağustos 2022 yılında Ludogorets

Aslak Witry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aslak Witry şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aslak Witry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rosenborg BK (-2014)

Norveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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