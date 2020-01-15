Çaykur Rizespor Galatasaray maç sonucu | Çaykur Rizespor Galatasaray maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Çaykur Rizespor 38. dakikada Boldrin'in attığı gol ile öne geçerken 39. dakikada Emre Akbaba'nın attığı gol ile skor 1-1 oldu.

90+3. dakikada Galatasaray'da ceza sahası içinde sol kanattan Adem Büyük'ün yaptığı ortaya arka direkte Emre Mor boş kaleye dokunarak takımını öne geçirdi fakat VAR incelemesi sonucu Adem'in faul yaptığı belirlenerek gol iptal oldu.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar deplasmanda attığı golle rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkacak. Galatasaray'la Çaykur Rizespor'un rövanş maçı 23 Ocak'ta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

13. dakikada Galatasaray'ın baskı kurmaya çalıştığı bölümde Çaykur Rizespor, sağ kanattan Boldrin ile hızlı geldi. Onun sol kanada aktardığı topta Samudio, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaparken top, direk dibinden dışarı gitti.

25. dakikada Galatasaray, ceza sahası sol çaprazından bir serbest vuruş şansı yakaladı. Tehlikeli olabilecek noktadan Falcao'nun yaptığı vuruş, Rizespor barajından döndü.

GOL | 38. dakikada Rizespor'da Melnjak'ın sol kanattan yaptığı güzel ortaya arka direkte gelişine çok şık bir vuruş yapan Boldrin topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 39. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasında gelişine Emre Akbaba da çok şık bir vuruş yaptı ve skoru eşitlemeyi başardı: 1-1.

54. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, yaklaşık 35 metrelik mesafeden kaleyi denedi. Ömer'in sert şutu üst direkten döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 59. dakikada Çaykur Rizespor'da Denys Harmash'ın yerine Milan Skoda oyuna girdi.

65. dakikada Oğulcan ile sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında içeri yapılan ortada Skoda'dan önce Lemina araya girdi.

67. dakikada Samudio'nun yaptığı ortaya Boldrin vurdu fakat Okan Kocuk topu çıkardı.

71. dakikada Galatasaray'da Seri'nin pasında Emre Akbaba, sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe bir vuruş yaparken top az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray'da sol kanattan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın orta-şut karışımı vuruşu altı pastaki Emre Akbaba'nın önünden geçerek auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Seri'nin yerine de Emre Mor oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor'da 80. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin'in yerine Abdullah Durak oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan oyundan çıkarken Orhan Ovacıklı oyunda girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Samudio'nun savunma arkasına Skoda'ya bıraktığı topta son anda Donk araya girdi.

90+3. dakikada Galatasaray'da ceza sahası içinde sol kanattan Adem Büyük'ün yaptığı ortaya arka direkte Emre Mor boş kaleye dokunarak takımını öne geçirdi fakat VAR incelemesi sonucu Adem'in faul yaptığı belirlenerek gol iptal oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal da ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev verdi.

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Ukranyalı Denys Garmash da ilk 11'de şans buldu.

ROVANŞ MAÇI 23 OCAK'TA

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.