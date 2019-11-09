Aslan deplasmanda kükredi! Gaziantep 0- Galatasaray 2

Gaziantep-Galatasaray maçı sona erdi. Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'nü 2-0 yendi. Gaziantep-Galatasaray maç özeti haberimizde...

Gaziantep - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Karşılaşma Bein Sports'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY MAÇ ÖZETİ



90'

+2

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi ofsayta takılıyor.

90'

+1

Galatasaray takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

90'

+1

4.Hakem 5 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Gaziantep şehrinde en az 5 dakika uzatma oynanacak.

90'

Gaziantep Stadyumu stadında, Güray Gündogdu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

87'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Taylan Antalyali , çıkan oyuncu Adem Büyük.

87'

Ofsayt! Galatasaray takımında ofsaytta kalan oyuncu Ryan Babel.

84'

Ofsayt! Gaziantep takımında Kenan Özer topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

83'

Oyuncu değişikliği. Olarenwaju Kayode sahadan çıkan oyuncu, Kenan Özer maça dahil olan oyuncu.

81'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Adem Büyük için kaldırıyor.

81'

Adem Büyük çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

81'

Sofiane Feghouli çektiği şut üst direkten dönüyor. Galatasaray takımı çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı.

80'

Gaziantep takımında sarı kart gören oyuncu Papy Djilobodji.

79'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Fernando Muslera, tekrar maça dahil oldu.

78'

Gaziantep şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Galatasaray takımının sağlık ekibi yerde kalan Fernando Muslera için sahada.

77'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Gaziantep takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

75'

Galatasaray takımında Adem Büyük çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

71'

Gaziantep takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Güray Gündogdu.

70'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Galatasaray takımında şutu çeken oyuncu Sofiane Feghouli.

68'

Gaziantep takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Furkan Soyalp, çıkan oyuncu Patrick Twumasi.

66'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında giren oyuncu Michael Seri, çıkan oyuncu Ömer Bayram.

63'

Maçın hakemi, sarı kartını Mario Lemina için kullandı.

63'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Bayram.

62'

Galatasaray takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Emre Taşdemir tekrar sahadaki yerini aldı.

61'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Emre Taşdemir. Sağlık görevlileri sahada.

55'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Gaziantep atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Papy Djilobodji.

51'

Oğuz Ceylan isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Gaziantep şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

50'

Ev sahibi atağı ofsayt ile kesiliyor.

48'

Gaziantep Stadyumu stadında, Güray Gündogdu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

46'

Oyuncu değişikliği! Gaziantep Stadyumu stadında oynanan maçta Gaziantep oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Souleymane Diarra, sahayı terk eden oyuncu Pawel Olkowski.

Gaziantep Stadyumu stadında ikinci yarının başlama vuruşu yapıldı.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45'

+4

Ofsayt! Deplasman takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

45'

+1

4.Hakem 5 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

45'

+1

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Emre Taşdemir tekrar sahada.

45'

+1

Sarı kart! Cüneyt Çakır sarı kartını Oğuz Ceylan için kullandı.

45'

Galatasaray takımında Emre Taşdemir sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

43'

Gol pasını veren isim Emre Taşdemir.

38'

Sofiane Feghouli şutunu çekiyor ancak isabet yok.

38'

Galatasaray takımı Sofiane Feghouli ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

36'

Galatasaray hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Adem Büyük. Top savunmadan dönüyor.

36'

Az önce bir sakatlık yaşayan Adem Büyük tekrar sahadaki yerini alıyor.

34'

Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Adem Büyük

34'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Galatasaray.

31'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Jean Armel Kana Biyik.

31'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Gaziantep takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

29'

Gaziantep Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Ömer Bayram ancak isabet yok.

25'

Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Adem Büyük çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

22'

0:1

Gol! Ömer Bayram takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.

21'

Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ömer Bayram.

21'

Gaziantep Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

20'

Gaziantep Stadyumu stadında, Güray Gündogdu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

18'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Gaziantep takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

17'

Gaziantep Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Ömer Bayram, şimdi tekrar sahada.

17'

Jean Armel Kana Biyik hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

16'

Gaziantep Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Jean Armel Kana Biyik geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

15'

Ömer Bayram yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

14'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

13'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Bayram.

12'

Galatasaray takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ömer Bayram.

11'

Rakip sahada gol arayan takım Galatasaray. Christian Luyindama kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Gaziantep Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

11'

Gaziantep Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

11'

Gaziantep Stadyumu stadında, Florin Andone sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Ryan Babel.

10'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Florin Andone sakatlık geçiren isim.

7'

Gaziantep takımında Pawel Olkowski sarı kart ile cezalandırıldı.

2'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman takımı ofsayta takılıyor.

1'

Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

Takımların Gaziantep Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.

Galatasaray son 5 deplasman maçında hiç kazanmadı.

Souleymane Diarra 6 sarı kartla Gaziantep takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Galatasaray takımından Mariano 5 sarı kart gördü.

Patrick Twumasi 5 golle Gaziantep takımının en golcü futbolcusu. Ryan Babel ise Galatasaray adına 4 gol kaydetti.

GAZİANTEP FK- GALATASARAY İLK 11'LER KİM?

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode.

Galatasaray: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone

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