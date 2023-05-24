Aslan kafesine giren çocuk canını zor kurtardı, çocuğun saç derisi yırtıldı!

Antalya'da hayvanat bahçesinde kafes içerisindeki aslanla selfie çekmek isteyen çocuğa aslan saldırdı. Aslanın saldırısı sonucu saç derisi parçalanan 4 yaşındaki çocuğun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan 1,5 saatlik operasyonla saç derisi dikildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 Mayıs günü meydana geldi. Erkek çocukları A.A'yı da yanlarına alan D.A ve T.A, hayvanat bahçesine gitti. Aile, aslan ile selfie çekilmek için kafese girdi ancak yattığı yerden hızla kalkan aslan A.A'ya saldırdı. Aslan, 4 yaşındaki A.A'nın saç derisini parçaladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, aslan ise görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Yaralanan çocuk Antalya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SADECE SAÇ DERİSİNDE SIKINTI VAR

A.A'nın ameliyatını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı açıklamada, "Bize öncelikle ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden geldi. Daha sonra hasta acilden bize geldi. Biz acilde çocuğun saç derisini parçalanmış olarak gördük. Olayı duyunca da çok şaşırdık. Çocuğumuz aslanın saldırısına uğruyor, çok şükür ucuz atlatmış. Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu. Gerekli operasyonu yaptık, 10 gün kadar servisimizde kaldı. Sonra evine gönderdik" dedi.

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PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Çocuğun evde psikiyatri tedavisi gördüğünü söyleyen Özkan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bize ilk geldiği zaman şoktaydı. Yaşadığı şey sık rastlanan bir şey değil. Yara yerlerinde bir miktar iz kalacaktır. Herhangi bir ciddi sıkıntısı olmayacaktır. Operasyon çok uzun sürmedi. Parçalanan derileri diktik. 1,5 saat sürdü. Çocuklarımızın, ne yapacağını bilmediğimiz hayvanlardan uzak tutulması gerekir. Bize başka vakalar da geliyor, hayvanların mantıkları yok."

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