Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşmada, 3 dakikada 2 gol gerçekleşti. 15. dakikada Talbi kendi kalesine atarken, 18. dakikada ise Babel penaltıda hata yapmadı. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı, Galatasray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

İlk atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Andone iyi yükseldi. Rumen oyuncunun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Yuto Nagatomo, yaklaşık 35 metreden kaleye şutunu gönderdi. Gökhan zorlanmadan topu kontrol etti.

Galatasaray, Babel'in kanadıntan Rizespor'u zorluyor. Hollandalı oyuncu, baskıyla Morozyuk'tan topu kaptı. Babel, ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak araya giren Rizespor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

GOL | Galatasaray golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahasına ortasını gönderdi. Andone'nin yükseldiği topa Talbi, kendi kalesine vurdu. Filelerle buluşan topun ardından Galatasaray, 1-0 öne geçti.

PENALTI | Golün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 17. dakikada penaltı kazandı. Şener Özbayraklı'nın açtığı orta Meljnak'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktaya koştu. Topun başına geçen Babel, topu ve kaleci Gökhan'ı ayrı köşelere gönderdi, Sarı Kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. 2-0

26'da Çaykur Rizespor ilk kez tehlikeli geldi. Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi. Karadeniz ekibi gole yine yaklaştı. 28. dakikada Şener'in orta sahada kaybettiği topun ardından hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Çaykur Rize'de Diomande topu sol kanattan koşu yapan Oğulcan'a aktardı. Luyindama'yı çalımlayan genç futbolcu, yerden sert bir orta gönderdi. Muslera'yı geçen topa kimse dokunamayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Marcao'nun yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Ahmet Çalık, 32. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle kenara alındı. Tedavisi saha dışında yapılan Çalık, oyuna devam etmesinde bir engel olmayınca geri döndü. 34. dakikada Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Sloven futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

41. dakikada Galatasaray, Babel'le tehlikeli geldi. Morozyuk'tan kurtulan yıldız oyuncu, sol kanattan ortasını yaptı. Kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Arka direkte Rize savunması topu uzaklaştırdı.

SARI KART | İlk kart 43. dakikada çıktı. Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilili oyuncusu Diomonde, Ömer Bayram'a yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

İsmail Kartal, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Diomande'nin yerine Barış Alıcı oyuna girdi.

50. dakikada pozisyon esnasında sakatlanan Şener Özbayraklı, kendisini yere bıraktı. Galatasaray sağlık heyeti, kenara Şener'in oyuna devam edemeyeceği yönünde bir işaret yaptı. Arka adalesinde problem yaşayan tecrübeli oyuncunun yerine Mariano, oyuna dahil oldu.

Şener'le beraber aynı dakika sakatlık yaşayan ve kendisini yere bırakan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da oyuna devam edemedi. 54'de kendini bir kez daha yere bırakan Gökhan, yerini Tarık Çetin'e devretti.

52. dakikada Rize, Galatasaray kalesini yokladı. Aminu'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Melnjak'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

60. dakikada Babel, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan ise 64'de Ahmet Çalık'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

69. dakikada Andone ve Talbi'nin top kapma mücadelesinde iki oyuncu da çarpıştı ve sakatlık geçirdi. Tedavileri yapılan oyuncular ciddi bir sakatlık olmadan oyuna döndü.

71. dakikada Rizespor'da Montassar Talbi, Florin Andone'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

74. dakikada Seri'nin uzun pasında topu göğüs kontrolüyle önüne alan Andone, bekletmeden şutunu attı. Tarık, zorlanmadan topu kontrol etti.

75. dakikada Rizespor'da Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Muslera iyi yer tutarak topu rahatça kontrol etti.

76. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi. 82'de ise Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan yerini Samudio'ya bıraktı.

82. dakikada Mariano'nun ortasında önce Andone topa dokunmak istedi ama başaramadı, ardından arkasından gelen Jimmy Durmaz vuruşunu yapmak üzereyken araya Morozyuk girdi ve müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

84. dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Andone kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tarık'tan dönen top yine Jimmy'nin önünde kaldı. İsveçli oyuncunun yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

87'de Galatasaray'da Emre Mor'un yerine Adem Büyük oyuna girdi.

90 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Galatasaray puanını 16'ya yükseltti ve ligde evindeki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray, Süper Lig'in 11. deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'u konuk edecek.