Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdü

PRAG (İHA) – Çek Cumhuriyeti'nde bir adam kendi evinde beslediği aslanın kafesinde ölü bulundu.

Çekya'da yaşayan 34 yaşındaki Michal Prasek evinde beslediği iki aslandan birinin kafesinde ölü bulundu. Prasek'in cansız bedeninin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğu ve kafesin içeriden kilitlenmiş olduğu belirtildi. Polis, Prasek'in cansız bedenine ulaşabilmeleri için aslanları vurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Prasek'in çevredekiler tarafından daha önce uyarıldığı, komşuların endişelerini dile getirdiği ancak Prasek'in uyarıları dikkate almadığı belirtildi.

Michal Prasek, iki aslanı da Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde kendi yaptığı kafeslerde tutuyordu. Prasek'e daha önce izinsiz olarak hayvan beslediği için ceza kesilmiş ancak yetkililerin evine girmesini engellediği için aslanlar çıkarılamamıştı.

Kaynak: İHA